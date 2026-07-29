NRW: AfD will Halle kaufen

Düsseldorf. Die AfD will in Nordrhein-Westfalen für Parteiveranstaltungen eine Halle kaufen. Man habe eine konkrete Möglichkeit, heißt es in einem Schreiben von Landeschef ­Martin Vincentz und Schatzmeister Christian Blex an die Mitglieder. Um welche Immobilie es konkret geht, wurde nicht publik. Die Halle koste drei Millionen Euro. Eine Million Euro wolle man über Spenden einwerben. Die Finanzierung der Immobilie solle darüber hinaus auch über Eigenkapital und ein Darlehen der Bundespartei laufen, sagte ein Sprecher des Landesverbands am Montag gegenüber dpa. Die AfD hat nach eigenem Bekunden immer wieder Schwierigkeiten, Veranstaltungsräume anzumieten. Wie es aus Parteikreisen hieß, sei die Investition in eine eigene Halle langfristig finanziell sinnvoll. (dpa/jW)