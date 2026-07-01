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Gedicht zeigen

Alles versucht

Von Thomas Gsella

Neulich hörte ich ein Granteln:

»Deine Arme schlabbern, Schatz.«

Manches Wort beißt wie Taranteln,

Und so legte ich zwei Hanteln

Neben meinen Arbeitsplatz.

*

Etwa drei Minuten täglich

Tat ich es, den Tränen nah:

War die Müh’ auch kaum erträglich,

Blieb der Kraftgewinn doch kläglich.

Auch das Schlabbern ist noch da.

*

Morgen werde ich’s beenden

Mit dem Ruf: »Du Liebste mein,

Nie wird dieses Blatt sich wenden!

Niemals wird in meinen Händen

Eine Hantel glücklich sein.«

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Erschienen in der Ausgabe vom 25.07.2026, Seite 11, Feuilleton
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