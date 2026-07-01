Alles versucht
Neulich hörte ich ein Granteln:
»Deine Arme schlabbern, Schatz.«
Manches Wort beißt wie Taranteln,
Und so legte ich zwei Hanteln
Neben meinen Arbeitsplatz.
*
Etwa drei Minuten täglich
Tat ich es, den Tränen nah:
War die Müh’ auch kaum erträglich,
Blieb der Kraftgewinn doch kläglich.
Auch das Schlabbern ist noch da.
*
Morgen werde ich’s beenden
Mit dem Ruf: »Du Liebste mein,
Nie wird dieses Blatt sich wenden!
Niemals wird in meinen Händen
Eine Hantel glücklich sein.«
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