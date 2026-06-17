Tausende in Belfast auf der Straße

Belfast. Im nordirischen Belfast haben am Sonnabend Tausende Menschen gegen die jüngsten Pogrome und den Rassismus gegen Migranten demonstriert. Die Teilnehmer trugen Plakate mit Aufschriften wie »Hass ist die einzige Bedrohung für unsere Straßen« und »Belfast sagt nein zu Rassismus«. Die Kundgebung am Sonnabend hatte das Bündnis »Unite Against Racism« auf die Beine gestellt. Der Gemeinderat Séamas de Faoite von der mehrheitlich katholischen Social Democratic and Labour Party (SDLP) sagte, die Menschen seien auf die Straße gegangen, um zu zeigen, dass sie angesichts der »rassistischen Gewalt« »entsetzt« seien. Organisationen in der ganzen Stadt hätten daran gearbeitet, Menschen unterzubringen, die »zu verängstigt« seien, um in ihre Wohnungen zurückzukehren. (AFP/jW)