Nachschlag: Schnee von gestern
→ BlacKkKlansman Mo., 1.35 Uhr, BBC 2
Die 2014 erschienenen Erinnerungen von Ron Stallworth schenkten Spike Lees Film Story und Titel. Stallworth war 1972 der erste schwarze Polizeibeamte in Colorado Springs. Eingestellt wurde er 1972. In den Jahren 1978/79 bekam er den Auftrag, die politischen Aktivitäten des Ku Klux Klans zu überwachen, der zu dieser Zeit den eigenen Namen bereits scheute (man sprach lediglich von »The Organization«). Lee versetzt die Handlung zurück ins Jahr 1972. Das hat pophistorische Gründe, aber auch politische. Bevor Stallworth den Klan polizeilich überwachte, tat er dasselbe mit linken Gruppen. Sein erster Auftrag ist der Besuch einer Rede von Stokely Carmichael. In Stallworths Buch ist bereits von dessen »former glory« die Rede. 1972 ist Pan-Africanism hingegen noch ein heißes Eisen, das Lee als ebensolches in seinem Film haben will. Worauf sich aber alle einigen können, ist das Nachtleben. Die schönste Szene ist eine Tanzchoreographie zu »Too Late to Turn Back Now« von den Cornelius Brothers & Sister Rose. Davon hätten in einer besseren Welt Filme primär zu handeln. (aha)
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