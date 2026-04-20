Bob Law, Meister im Äther

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Der Mensch hinter dem Namen Bob Law muss eigentlich nicht vorgestellt werden. Doch ich werde es versuchen: Er war von großer Statur, freimütig und vertrat eine klare Meinung. Er war ein Star des Talkradios, insbesondere des schwarzen Talkradios. In dieser Rolle griff er große wie kleine Themen auf und hörte zu, während Scharen schwarzer Anruferinnen und Anrufer die Leitungen in sein Studio belegten. Er begegnete allen mit Witz, Weisheit und Mitgefühl für seine schwarzen Mitmenschen.

Seine Sendung »Night Talk« ging oft über den Äther, hinaus in die dunkle Nacht und bot Anrufern aus dem ganzen Land Interviews und Einblicke in die Themen der Zeit. Rennie Bishop, der ehemalige Programmdirektor des renommierten New Yorker Radiosenders WWRL, produzierte Laws Sendung und bezeichnete seinen Kollegen als »Leuchtturm inmitten des Sturms, wie ein helles, unerschütterliches Licht in der Dunkelheit, das dem Freiheitskampf der Schwarzen eine Stimme gab«.

In einer ausführlichen Würdigung stellte der Publizist und Historiker Todd Steven Burroughs ihn neben die berühmten Rundfunkmoderatoren Imhotep Gary Byrd und den verstorbenen Gil Noble. Er bezeichnete sie als ein schlagkräftiges Dreigestirn der schwarzen Talkszene in Radio und Fernsehen und wahres Triumvirat, das die Ätherwellen zum Schwingen brachte.

Bob Law war eine Ikone der schwarzen Gemeinschaft. Zunächst machte er sich als Organisator in der Community nützlich, bevor er sich ans Mikrofon begab, um Schwarzen in den Nachtstunden eine Stimme zu geben. Am 30. März ist Bob Law nach 86 gelebten Sommern zu seinen Vorfahren zurückgekehrt.