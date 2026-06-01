Proteste in Albanien gegen US-Luxusresort

Tirana. In Albanien formiert sich Widerstand gegen ein Immobilienprojekt des Schwiegersohns von US-Präsident Donald Trump. Tausende Menschen demonstrierten am Dienstag abend in der Hauptstadt Tirana gegen die geplante, 1,4 Milliarden Euro teure Luxusferienanlage der Investmentfirma Affinity Partners von Jared Kushner. Geplant ist der Bauan einem unberührten Küstenstreifen nahe dem ‌Naturschutzgebiet Vjosa-Narta an der Adria. Umweltschützer befürchten die Zerstörung von Hunderten Hektar unberührter Strände, die unter anderem Flamingos und ‌Meeresschildkröten als Lebensraum dienen. Die Demonstranten versammelten sich vor dem Büro von Ministerpräsident Edi Rama, der jedoch erklärte: »Es gibt absolut keine Chance, dass die ‌Investition gestoppt wird, solange ‌ich hier bin.« Es sei wichtig, dass Albanien ein gastfreundliches Land bleibe und Investoren nicht mit Feindseligkeit begegnet werde. (Reuters/jW)

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