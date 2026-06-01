Tote in Libanon nach israelischen Angriffen

Beirut. Bei israelischen Angriffen im Libanon sind nach Behördenangaben mindestens acht Menschen getötet worden. Bei einem Angriff nahe der Küstenstadt Tyros seien sechs Menschen getötet worden, meldete das libanesische Gesundheitsministerium. Israels Armee äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht dazu. Bei einem weiteren Angriff wurden dem Ministerium zufolge zwei Sanitäter getötet. Ein weiterer sei schwer verletzt worden. Das Ministerium verurteilte den Angriff als »barbarisches Vorgehen« Israels. Israels Militär teilte mit, den Fall zu prüfen. Libanesische Sicherheitskreise berichteten darüber hinaus von Dutzenden Angriffen im Raum der Küstenstadt Tyros und im Raum von Nabatija. Auf einer Straße wenige Kilometer südlich der Hauptstadt Beirut kam es nach Angaben von Augenzeugen zu einem Drohnenangriff. Laut Sicherheitskreisen soll dabei ein Hisbollah-Mitglied angegriffen worden sein.

Die Organisation drohte unterdessen mit Vergeltungsangriffen auf die israelischen Metropolen Tel Aviv und Haifa, sollte Israel wieder Beirut und dessen Vororte sowie die Bekaa-Ebene im Libanon angreifen, sagte der Hisbollah-Funktionär Mahmud Komati dem katarischen TV-Sender Al Araby. »Die Hisbollah akzeptiert nichts weniger als ein umfassendes Kriegsende«, erklärte wiederum der Funktionär Bilal Lakkis gegenüber dpa. Die schiitische Organisation werde auch nicht zulassen, dass Israels Armee sich im Libanon frei zu Land, Luft oder Wasser bewegen kann und dass Israel eine »Realität der Besatzung im Süden des Libanons« schaffen wird.

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In Washington lief derweil am Mittwoch eine weitere Verhandlungsrunde zwischen Israel und der libanesischen Regierung an. Die Hisbollah ist nicht an den Gesprächen beteiligt. (dpa/jW)