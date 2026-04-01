Veranstaltungen
»Führungsbunker des Ministers des Innern der DDR«. Besichtigung. Vor den Führungen findet ein Kurzvortrag zur Geschichte und Technik des Bauwerks statt. Die Besucher sollten festes Schuhwerk und warme Kleidung tragen. Eintritt 15 Euro. Sonnabend, 18.4., und Sonntag, 19.4., 10 bis 15 Uhr. Ort: 16259 Beiersdorf-Freudenberg, ab Dorfkirche in Freudenberg ist ausgeschildert. Veranstalter: Freundeskreis Führungsbunker
»140. Geburtstag von Ernst Thälmann – Solidarität mit Kuba«. Kundgebung. Es sprechen u. a. Birgit Uhlworm und Monika Schömmel, Sonntag, 19.4., 11.30 Uhr. Ort: am Gedenkstein vor dem Gelände der zerstörten Ernst-Thälmann-Gedenkstätte, Seestraße 27, Ziegenhals-Niederlehme. Veranstalter: Freundeskreis Ernst Thälmann e. V., Ziegenhals-Berlin
»AfD – Feind der Beschäftigten«. Vortrag mit Gerd Wiegel, Leiter des Referats für Demokratie, Migrations- und Antirassismuspolitik beim DGB-Bundesvorstand. Mittwoch, 21.4., 18 Uhr. Ort: Bleckeder Haus, Schützenweg 1, Bleckede. Veranstalter: DGB Niedersachsen-Mitte und Bündnis »Bleckede blüht bunt«
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