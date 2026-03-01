Gegründet 1947 Sa. / So., 21. / 22. März 2026, Nr. 68
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 21.03.2026, Seite 11 / Feuilleton

Für Lucia

Von Florian Günther

Ihr wisst ja, was

Lucia Joyce sagte,

als ihr Vater

beerdigt wurde:

*

Da liegt er ganz

zugedeckt

in der Erde und hört

zu, was alle sagen.

Schlau von ihm, nicht

wahr?

*

Ich las den Ulysses

und verstand

nur die Hälfte. Aber diese

Hälfte verdanke ich

ihr.

Probeabo

Sie lügen wie gedruckt. wir drucken, wie Sie lügen.
Jetzt 2 Wochen gratis lesen – das Probeabo endet automatisch!
 

Jetzt probelesen!

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.