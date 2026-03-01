Aus: Ausgabe vom 21.03.2026, Seite 11 / Feuilleton
Für LuciaVon Florian Günther
Ihr wisst ja, was
Lucia Joyce sagte,
als ihr Vater
beerdigt wurde:
*
Da liegt er ganz
zugedeckt
in der Erde und hört
zu, was alle sagen.
Schlau von ihm, nicht
wahr?
*
Ich las den Ulysses
und verstand
nur die Hälfte. Aber diese
Hälfte verdanke ich
ihr.
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