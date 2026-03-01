Ihr wisst ja, was

Lucia Joyce sagte,

als ihr Vater

beerdigt wurde:

*

Da liegt er ganz

zugedeckt

in der Erde und hört

zu, was alle sagen.

Schlau von ihm, nicht

wahr?

*

Ich las den Ulysses

und verstand

nur die Hälfte. Aber diese

Hälfte verdanke ich

ihr.