Nachschlag: Vor leeren Rängen
→ Wafcon 2026. So., 22 Uhr, Dazn
Kaum ist die Fußball-WM der Herren in Nordamerika beendet, da rollt der Ball schon weiter im nächsten internationalen Wettbewerb, dem Afrikacup der Frauen, auf englisch Wafcon abgekürzt. Er findet wie schon der skandalöse letzte Afrikacup der Männer im Winter ausgerechnet in Marokko statt. Am Sonntag endete schon der zweite Spieltag der Gruppenphase. In Rabat trafen Mali und die Kapverden aufeinander, wobei die »Adlerinnen« aus dem Sahelland die »blauen Haie« in einem kämpferischen Spiel mit 3:2 besiegten. Damit bleibt Mali eine Chance auf ein Weiterkommen, während die Kapverden Schlusslicht ihrer Gruppe bleiben. Interessant: Beim Spiel Marokkos gegen Algerien am Donnerstag, das die Gastgeberinnen haarscharf mit 1:0 gewannen, war das Stadion in der Hauptstadt gut gefüllt. Bei den weiteren Spielen aber gab es überwiegend leere Ränge. Das sollte Gianni Infantinos FIFA in ihrem notorischen Größenwahn zu denken geben. Immerhin ist der Afrikacup umsonst per Livestream auf Dazn zu verfolgen. (jt)
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