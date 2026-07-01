»London Recruits. Der geheime Kampf gegen die Apartheid«. Deutschland-Premiere des gleichnamigen Films. Junge Internationalisten aus Großbritannien arbeiten im Auftrag des ANC in Südafrika undercover gegen das Apartheidregime. Dienstag, 28.7., 20.30 Uhr. Ort: Hofkino, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Veranstalter: Münzenberg-Forum

»Militarisierung und Urananreicherung in Gronau«. Informationsabend. Mittwoch, 29.7., 19 Uhr. Ort: Umwelthaus, Zumsandestr. 15, Münster. Veranstalter: Sofa Münster

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»Yallah Gaza«. Film mit Einführung und Kontextualisierung von Wesam Amer, Dekan der Fakultät für Kommunikation und Sprachen an der Universität Gaza. Mittwoch, 29.7., 21 Uhr. Ort: Universitätscampus Von-Melle-Park, Hamburg. Veranstalter: Schluss mit der Austerität Hamburg

»Solidaritätsfest für Kuba.« Mit kubanischen Gästen zur Diskussion über die aktuelle Lage auf Kuba. Mit Infoständen, Musik, Speisen und Getränken. Sonnabend, 1.8., 14.30 Uhr. Ort: Jugendklub U68 im DGB-Haus, Wilhelm-Leuschner-Str. 69, Frankfurt am Main. Veranstalter: Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba