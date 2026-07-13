Apple verklagt KI-Firma Open AI

San Francisco. Der US-Technikkonzern Apple hat das KI-Unternehmen Open AI verklagt. Die Anklage wegen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen sei bei einem Bundesgericht in Kalifornien eingereicht worden, teilte Apple am Freitag (Ortszeit) mit. Open AI versuche aggressiv, Beschäftigte von Apple abzuwerben und vertrauliche Informationen zu erlangen. Es lägen Beweise dafür vor, »dass Mitarbeiter von Open AI unrechtmäßig geheime und vertrauliche Informationen von Apple über unsere noch nicht veröffentlichten Technologien, Prozesse und Produkte entwendet haben«, erklärte das Unternehmen. (AFP/jW)