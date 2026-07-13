Tarifeinigung bei Ford in Kanada

Toronto. In den Tarifverhandlungen von Autobauer Ford mit der kanadischen Gewerkschaft Unifor gibt es eine Einigung. Wie Ford am Sonnabend mitteilte, sieht die vorläufige Vereinbarung einen Tarifvertrag über eine Laufzeit von drei Jahren vor. Die Gewerkschaft teilte gleichentags mit, für ihre 5.150 Mitglieder an kanadischen Ford-Werken »zu einem entscheidenden Zeitpunkt« eine Lösung erzielt zu haben. Unifor hatte im Juni mit den drei großen Automobilherstellern Ford, General Motors und Stellantis Gespräche über neue Tarifverträge aufgenommen. (Reuters/jW)