Vorschlag
Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht
Auf der östlichsten der sieben bewohnten Ostfriesischen Inseln fährt kein Auto. Von der Fähre aus geht es mit der Schmalspurbahn zum Inseldorf. Die 1.000 Einheimischen bespaßen pro Kopf jährlich 100 Gäste. Dazu gehören Reggaefestivals und Surfcamps. BRD 2026.
→ Wangerooge: Camping, Kühe und Saisontrubel. NDR, 14 UhrZerberusse
Sie sind dafür da, um Ihnen zu sagen, dass Ihr Fußbekleidungsgeschmack fürchterlich ist und Sie gut und gern eine halbe Flasche Wodka weniger hätten vorglühen dürfen, um Einlass zu erhalten: Türsteherinnen und Türsteher. Folge zwei im Anschluss. BRD 2024.
→ Türsteher. Wächter der Nacht. Partystimmung. ZDF Info, 14.15 UhrDeng Vaping
Die Volksrepublik ist als »systemischer Rivale« markiert – entsprechend darf über China gesagt werden, was der Sinophobie zuträgt. Aber bei allem, was über Temu, Tik Tok und Co. zu hören ist, schwingt auch die Scham mit, dass sich der Westen eben jeden Mist andrehen lässt, und die Genossinnen und Genossen in Beijing sehr wohl darum wissen. Darauf ein Lungenzug Blue Razz Lemonade! BRD 2025.
→ Vapes. Chinas süßes Gift. ZDF Info, 18.45 UhrZurück in den Mutterleib
Als der belgische Reiseunternehmer und Yogaenthusiast Gérard Blitz (1912–1990) vor 76 Jahren ein Zeltdorf am Strand von Alcúdia auf Mallorca einrichtete, erfand er damit den Kluburlaub. Denn seine Gäste wurden nicht nur beherbergt und verköstigt, sondern auch ein Unterhaltungsprogramm für sie abgespult. Das All-Inclusive-Resort ward geboren. BRD 2026.
→ Alles inklusive. Die Geschichte des Cluburlaubs. Arte, 20.15 UhrDas gehobene Malle
Noch während des Francofaschismus wird die Baleareninsel zum Ausflugsort der High Society und zum Fluchtpunkt von Hippies gleichermaßen. Wer als Student in Paris zu viel auf die Rübe bekommen hat, flieht genauso nach Ibiza wie der US-Amerikaner, der nicht für den Vietnamkrieg eingezogen werden will und es sich leisten kann, ins Exil zu gehen. BRD 2024.
→ Mythos Ibiza. Hippies, Freiheit, Clubkultur. Arte, 20.55 UhrVom Aussterben bedroht
Der letzte Muschelfischer im niedersächsischen Küstenörtchen Greetsiel hadert mit den Umständen: Klimawandel, die Bebauung der Küstenregion und invasive Arten lassen seine Erträge schrumpfen. Außerdem fehlt es an Nachwuchs für die Branche. Bald könnte Greetsiel nur noch für sein Schnecken- und Muschelmuseum bekannt sein. BRD 2025.
→ Der Muschelfischer. Muscheln suchen, züchten, ernten. ARD Alpha, 21.45 UhrFuochi d’artificio
Basierend auf dem Kriminalfall »Delitto di Giarre«, der zur Gründung des bis heute größten italienischen Verbands für Queerrechte, »Arcigay«, führte: Im Sommer 1982 sehnt sich Italien nach dem Weltmeisterpokal. Die sizilianischen Jugendlichen Gianni (Samuele Segreto) und Nino (Gabriele Pizzurro) knallen zuerst mit ihren Mopeds aufeinander, und dann mit ihren Herzen. I 2023.
→ Fireworks. BR, 23.15 Uhr
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
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