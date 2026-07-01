Trump erklärt Ende des Handels mit Spanien

Ankara/Madrid. US-Präsident Trump hat den Streit mit Spanien neu entfacht und ein Ende des Handels mit dem EU-Land angekündigt, berichtete dpa am Mittwoch. »Ich will mit ihnen keinen Handel mehr treiben«, sagte Trump bei einer Pressekonferenz beim Gipfel des Kriegsbündnisses NATO in Ankara. Trump zeigte sich – wie schon beim NATO-Gipfel im vergangenen Jahr – grundsätzlich über den Kurs von NATO-Partner Spanien verärgert. Spaniens linker Regierungschef Pedro Sánchez ist einer der schärfsten europäischen Kritiker der Außen- und Militärpolitik Trumps. Als einziges NATO-Land lehnt Spanien die Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts ab. (dpa/jW)