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6.000 Seeleute sitzen in Golfregion fest

London. In der Golfregion sitzen nach UN-Angaben weiterhin fast 6.000 Seeleute fest. Der Direktor der Internationalen Seeschiffahrtsorganisation (IMO), Arsenio Dominguez, verurteilte am Mittwoch die Angriffe auf mehrere Schiffe in der Straße von Hormus in den vergangenen Tagen. »Diese rücksichtslosen Angriffe haben unschuldige Seeleute erneut in große Gefahr gebracht«, erklärte er. Dominguez forderte eine »größtmögliche Zurückhaltung und Deeskalation«. (AFP/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 09.07.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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