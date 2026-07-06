Rotfuchs

Im Juli/August-Heft der »Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke« sind mehrere Beiträge dem Zusammenhang von Aufrüstung und Sozialabbau gewidmet. Dokumentiert wird eine Erklärung des BSW-Landesverbandes Berlin unter dem Titel »Brot und Butter statt Bomben und Krieg«. Dietmar Hänel kritisiert die Werbung bei Jugendlichen fürs Militär, Gregor Putensen untersucht »Fakten und Folgen der aktuellen Ost-West-Konfrontation«, Uli Jeschke fragt, ob einen hierzulande der Ukraine-Krieg etwas angeht. Antwort: Ja, »wir« sollen schließlich alle mehr arbeiten, damit er läuft. Klaus Kleinmann hat »systematische Provokationen gegen Russland« aufgelistet, Gerhard Giese untersucht aktuelle Ereignisse rund um den Krieg. Außerdem: Ulrich Sommerfeld fragt, ob Kuba der nächste Kriegsschauplatz ist, Matin Baraki bespricht ein Buch zum Nahen Osten, Peter-Michael Fritsch berichtet Aktuelles zur Seidenstraße, Joachim Seider glossiert die Reise der deutschen Wirtschaftsministerin nach China, Georges Hallermayer informiert über den neuen Wirtschaftsplan von Burkina Faso. Christian Stappenbeck schildert, wie das mittelalterliche Ungarn vor 500 Jahren in der Schlacht bei Mohács unterging, Hans-Jürgen Joseph erinnert an die Köpenicker Blutwoche 1933, Ralf Hohmann an das KPD-Verbot 1956, Raimon Brete an den Beginn des Spanischen Krieges 1936. Aus dem Archiv: Ein Text von Bernhard Kellermann aus dem Jahr 1948 zu einem Buch über Sowjetrussland. (jW)

→ Rotfuchs, Juli/August 2026, 36 Seiten, kostenlos, Spende erbeten, Bezug: Rainer Behr, Postfach 820231, 12504 Berlin, Tel.: 030/98389830, E-Mail: vertrieb@rotfuchs.net

SoZ

In der Sommer-Doppelausgabe der SoZ beschäftigen sich mehrere Beiträge mit dem faschistischen Putsch und dem Krieg in Spanien vor 90 Jahren. Florian Osuch stellt den Gesetzentwurf der Initiative »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« vor. (jW)

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→ SoZ, Jg. 41, Nr. 7/8, 24 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Verein für solidarische Perspektiven e. V., Regentenstr. 57–59, 51063 Köln, E-Mail: redaktion@soz-verlag.de

Mitteilungen

Die Mitteilungen der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke dokumentieren eine erste Einschätzung des Bundesprecherrates der KPF zum Potsdamer Parteitag. Moritz Hieronymi steuert vor dem Hintergrund der Programmdebatte einen Diskussionsbeitrag über »aktive Neutralität im Interregnum« bei. Gina Pietsch würdigt Fidel Castro zum 100. Geburtstag. (jW)

→Mitteilungen, Heft 7/2026, 33 Seiten, Spendenempfehlung: 1,50 Euro plus Porto, Bezug: KPF, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin, E-Mail: kpf@die-linke.de