Nachschlag: Nichts gelernt
ARD Wissen: Invasive Pilze. ARD-Mediathek
Pilze sind weder Pflanzen noch Tiere. Mehr als 200.000 Arten sind bisher bekannt, Schätzungen gehen von mehreren Millionen aus. Viele davon bringen uns Freude – etwa im Pfifferlingomelett, im Bier oder im Camembert. Ohne Pilze wäre das Leben auf unserem Planeten, wie wir es kennen, nicht möglich. So zersetzen sie Biomasse und versorgen Pflanzen mit Nährstoffen. Aber sie können auch anders. Infektionen mit sogenannten invasiven Pilzen führen bei Pflanzen zu gravierenden Ernteausfällen und bei Menschen zu lebensbedrohlichen Erkrankungen. Und die Infektionszahlen steigen rapide. Insbesondere der Schimmelpilz Aspergillus fumigatus und der Hefepilz Candida auris bereiten Medizinern und der WHO große Sorgen. Dass zugleich Antimykotika immer seltener wirken, hat mal wieder damit zu tun, dass in der Landwirtschaft dieselben Mittel eingesetzt werden wie in der Pharmazie und sich so Resistenzen bilden. Als hätte man aus dem Antibiotikadilemma nichts gelernt … (af)
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
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