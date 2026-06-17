AfD-Jugend gründet letzten Landesverband

Donzdorf. Die AfD-Parteijugend »Generation Deutschland« hat am Sonntag im baden-württembergischen Donzdorf ihren 16. Landesverband gegründet. Rund 120 Personen nahmen an der Gründungsversammlung im Kreis Göppingen teil, wie der SWR berichtete. Eine Neugründung wurde erforderlich, nachdem sich die nicht direkt an die Partei angebundene »Junge Alternative« im vergangenen Jahr aufgelöst hatte. Erster Vorsitzender der »Generation Deutschland BW« ist der Kfz-Mechatroniker Benjamin Götz, der laut SWR stellvertretender Landessprecher der »Jungen Alternative« war. Der AfD-Landesvorstand habe die Kandidatur des Landtagsabgeordneten Chris Hegel unterstützt. (jW)