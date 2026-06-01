Nachschlag: Frischer Ton
→ Nanon. Hörbuch, ARD-Sounds
George Sands letzter Roman »Nanon« hier als Hörbuch in einer Neuproduktion des SWR: Die Provence zur Zeit der Französischen Revolution. Nanon wächst auf dem Bauernhof ihres Großonkels im »Kirchensprengel« – dieses Wort sei hier aus Lust am Klang untergebracht – von Valcreux auf. Maria Wördemann als Leserin der Neuübersetzung von Elisabeth Edl gelingt es, einen durchaus frischen Ton zu treffen. Mit ihr sind wir ganz nah bei dem jungen Mädchen. Im Dialog Nanons mit dem Novizen Émilien verwischen ihr allerdings die Stimmen. Es wird spannend sein zu hören, wie sie die Veränderungen der Heranwachsenden stimmlich begleitet. Was George Sands Roman außerdem so interessant macht, ist die Schilderung des »Ankommens« der Französischen Revolution auf dem Lande. Der Moment allein, als die Bauern begreifen, dass das bisher vom Klerus verwaltete Land jetzt ihnen gehören könnte … Kein gutes Haar lässt die Autorin an den Mönchen des örtlichen Klosters, die faul in den Tag hineinleben. Hörenswert. (mis)
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