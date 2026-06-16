Bericht: Möglicher Einsatz vor Irans Küste

Berlin. Die Bundesregierung plant nach Informationen von Reuters aus Regierungskreisen, bereits in der kommenden Woche einen Beschluss für einen Bundeswehr-Einsatz in der Straße von Hormus ins Kabinett zu bringen. Danach könnte der Bundestag ein entsprechendes Mandat etwa für den Einsatz von Minenjagdbooten erteilen. Die Bundesregierung hatte am Montag betont, dass für einen Einsatz ein internationales Mandat nötig sei. Die Bundeswehr soll sich nur »defensiv« an der Sicherung der Schiffahrt in der Straße von Hormus beteiligen. Voraussetzung sei, dass die verkündete Einigung der USA mit dem Iran umgesetzt wird. (Reuters/jW)