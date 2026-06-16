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Rheinmetall gibt neues Joint Venture bekannt
Paris. Der Rüstungskonzern Rheinmetall wird mit einem südkoreanischen Rüstungsunternehmen ein Joint Venture zur Produktion von Lenkflugwaffen eingehen. Geplant ist, ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Firma LIG Defense & Aerospace aus Yongin zu gründen, an dem Rheinmetall den Mehrheitsanteil halten will, wie die größte deutsche Waffenschmiede am Montag auf der Rüstungsmesse Eurosatory in Paris mitteilte. Das Joint- Venture-Unternehmen soll Lenkflugkörper bauen, mit denen die belieferten Streitkräfte beispielsweise Gleitbomben zu niedrigeren Kosten zerstören können. (dpa/jW)
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