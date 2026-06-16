Bericht: Platzmangel im Strafvollzug

Osnabrück. In den deutschen Gefängnissen gibt es so wenige Haftplätze wie seit sieben Jahren nicht mehr, weshalb ein Engpass bei der Unterbringung von Gefangenen droht. Das geht aus den am Montag veröffentlichten Ergebnissen einer Auswertung von Regierungszahlen durch die Neue Osnabrücker Zeitung hervor. So wurden seit 2019 bundesweit insgesamt 1.755 Haftplätze abgeschafft, so dass aktuell nur noch 70.027 zur Verfügung stehen. Gleichzeitig stieg die Zahl der Insassen den Daten zufolge kontinuierlich an. Berlin strich demnach in den vergangenen Jahren knapp zehn Prozent der Plätze, mehr als jedes andere Bundesland. Dies hänge laut Senat mit »zwingenden Baumaßnahmen« an den Gefängnissen zusammen. (AFP/jW)