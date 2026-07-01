MV-Wahl: 19 Parteien zugelassen

Schwerin. Zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern im September sind 19 Parteien mit ihren Landeswahllisten zugelassen worden. Das teilte der Landeswahlausschuss nach einer Sitzung am Donnerstag in Schwerin mit. Zugelassen sind neben den derzeit im Landtag vertretenen Parteien CDU, AfD, Linke, SPD, FDP und Grüne unter anderem auch die Kommunistische Partei Deutschlands, das BSW und Die PARTEI. Die Landtagswahl findet am 20. September zeitgleich mit der Abgeordnetenhauswahl in Berlin statt. In Umfragen liegt die AfD deutlich vorn. (AFP/jW)