»Vertrauen in den Staat« auf Tiefststand

Berlin. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat ist nach einer neuen Umfrage auf einen Tiefststand gesunken. Laut der Befragung im Auftrag des Beamtenbunds DBB, deren Ergebnisse am Donnerstag bekanntwurden, trauen nur noch 17 Prozent dem Staat zu, seine Aufgaben erfüllen zu können. In den Vorjahren waren es 23, 25 und 27 Prozent. Etwas höheres Vertrauen in die staatliche Handlungsfähigkeit haben Beamte sowie Anhänger von Union, SPD und Grünen. DBB-Chef Volker Geyer bezeichnete die Ergebnisse als »Katastrophe« und »Weckruf«. Am Zug sei nun die Bundesregierung. (dpa/jW)