Bayern und NRW gegen Vergesellschaftung

Berlin. Bayern und Nordrhein-Westfalen haben sich in einer Beschlussvorlage für die Sonderbauministerkonferenz ab Donnerstag in Berlin gegen eine mögliche Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände gewandt. »Wohnungsnot wird durch Bauen gelöst, nicht durch Vergesellschaftung von Eigentum«, sagte NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) dem Handelsblatt (Dienstag). Es brauche ein deutliches Bekenntnis zur Eigentumsgarantie. (AFP/jW)