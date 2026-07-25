Wahl in Sachsen-Anhalt: 15 Parteien zugelassen

Magdeburg. Zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September sind 15 Parteien mit ihren Listen zugelassen worden. In drei Fällen wies der Wahlausschuss am Freitag hingegen die Wahlvorschläge ab. Das betraf die sogenannte KPD, Die Libertären und die Partei der Vernunft, wie Wahlleiterin Christa Dieckmann in Magdeburg mitteilte. Damit stehen zur Wahl: CDU, AfD, Die Linke, SPD, FDP, Grüne, das BSW, Freie Wähler, Die PARTEI, Die Basis, die Gartenpartei, die Partei des Fortschritts (PdF), Volt, die Tierschutzpartei sowie die Tierschutzallianz. (dpa/jW)