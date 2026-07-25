Wahl in Berlin: 17 Parteien zugelassen

Berlin. In Berlin wird am 20. September ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Der Wahlausschuss ließ am Freitag zwölf Landeslisten zu, wie Wahlleiter Stephan Bröchler mitteilte. Zusätzlich dazu kandidieren SPD, CDU und Linke berlinweit sowie die Parteien Die Heimat und die Bergpartei mit Listen in einzelnen Bezirken. Damit treten insgesamt 17 Parteien mit Landes- oder Bezirkslisten an. Neben den bereits genannten sind das: die DKP, Volt, die ÖDP, Die Urbane, die PdF, Die PARTEI, die Tierschutzpartei, die SGP, AfD, Grüne, FDP und das BSW. Andere Parteien wie Die Basis, die Freien Wähler, die Piraten und Mera25 kamen nicht zum Zuge. In einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage von INSA für Nius führt die AfD mit 19 Prozent. (AFP/jW)