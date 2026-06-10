RN-Chef und Prinzessin bestätigen Gerüchte

London. Die 24jährige und als schwerreich geltende Prinzessin Maria Carolina von Bourbon-­Sizilien, von Beruf »Influencer«, und der 30jährige Vorsitzende der französischen Rechtsaußenpartei Rassemblement National, Jordan Bardella, haben die seit Monaten in der internationalen Klatschpresse kursierende Nachricht über ihre Liebesbeziehung nun bestätigt, wie unter anderen der extrem rechte Privatsender GB News am Dienstag online berichtete. Anlass seien Fotos von beiden gewesen, die während des Rennens um den Monaco Grand Prix gemacht wurden. (jW)