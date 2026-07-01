Israelische Minister auf Siedlermarsch

Zikim. Die faschistischen israelischen Minister Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich haben sich einem Siedlermarsch in Richtung Gaza angeschlossen. Unter dem Motto »Nach 21 Jahren kehren wir nach Hause zurück« – eine Anspielung auf den Abzug von rund 8.500 israelischen Siedlern aus dem Gazastreifen im Jahr 2005 – zogen die Minister mit Medienangaben zufolge mehreren hundert weiteren Teilnehmern am Sonntag in der Nähe des Kibbuz Zikim an die nördliche Grenze Gazas. Israels Militär hatte die Gegend zuvor für 24 Stunden abgesperrt – angeblich, um die Provokateure am Überqueren der Grenze zu hindern. Ein Video, das Ben-Gvir selbst veröffentlichte und den Polizeiminister inmitten des Aufmarsches zeigt, trägt die Beschreibung »Gaza gehört uns«. Laut Al-Dschasira nahmen mehr als zwei Dutzend israelische Minister und Regierungsvertreter an dem Aufzug teil. (Reuters/jW).