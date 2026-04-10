RN-Chef zeigt sich erneut mit schwerreicher italienischer Prinzessin

Michel Euler/AP/dpa Ein Mann für die herrschende Klasse: Jordan Bardella bei einer RN-Kundgebung in Paris (6.4.2025)

Paris. Gut ein Jahr vor der französischen Präsidentschaftswahl hat der Chef des rechten Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, sich erneut Hand in Hand mit der schwerreichen Prinzessin Maria Carolina von Bourbon-Sizilien gezeigt. Eine Fotoreportage in der Klatschzeitschrift Paris Match zeigt den 30 Jahre alten RN-Chef bei einem offensichtlich inszenierten Spaziergang auf Korsika mit der acht Jahre jüngeren Adligen. Schon nach einem ersten öffentlichen Auftritt Bardellas mit der »Influencerin« im Januar hatte die Zeitung Le Monde geschrieben: »Was will Bardella? Warum zeigt er sich mit der italienischen Erbin einer der reichsten Familien des Jetset?« Die Zeitung Le Parisien stellte ihren Lesern am Donnerstag die Frage: »Ist Bardella zu bling-bling für den RN?« Laut dem Blatt ist die junge Frau aus dem Haus Bourbon-Sizilien eine direkte Nachfahrin des französischen Königs Ludwig XIV. Die 22jährige setzt sich in zahlreichen Videos auf Tiktok und Instagram zurechtgemacht in einer Luxuswelt in Szene - etwa beim Schmücken des Weihnachtsbaums, in edlen Abendkleidern oder bei einer Handtaschen-Präsentation. Bardella hat sich bislang nicht ausdrücklich zu seiner angeblichen Beziehung geäußert, aber in Interviews zuletzt bestätigt, dass er »nicht mehr Single« und »ein glücklicher Mann« sei. Ob er bei der Präsidentschaftswahl 2027 antritt, hängt davon ab, ob RN-Fraktionschefin Marine Le Pen im Juli im Berufungsverfahren um veruntreute EU-Gelder erneut zur Nichtwählbarkeit verurteilt wird. In Umfragen liegt Bardella derzeit in der ersten Wahlrunde vorn. (AFP/jW)