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06.06.2026
- → Feuilleton
Nachschlag: Wunderding
→ Die Open-AI-Story. ARD-Sounds
Während die Welt vor Anthropics KI »Claude Mythos« zittert, die in der Lage sein soll, Sicherheitslücken in Cybersicherheitssystemen aufzuspüren, und Anthropic mit einem Börsenwert von laut Tagesschau.de mittlerweile 965 Milliarden US-Dollar Open AI überholt hat, lohnt sich ein Blick zurück. Der Podcast zeigt, wie aus dem von Sam Altman und Elon Musk gegründeten Non-Profit-Unternehmen wurde, was es heute ist. Einst ins Leben gerufen, um Google und der befürchteten Allmacht einer hinter verschlossenen Türen gehaltenen KI ein offenes, für alle zugängliches Sprachmodell entgegenzusetzen, scheint der Aufstieg zunächst unaufhaltsam. Wahre Wunder scheinen möglich, als sich die KI anders verhält, als die Entwickler um Guru Ilya Sutskever gedacht haben … Wer die Peter-Thiel-Story aus dem gleichen Hause mochte, wird auch mit diesem DLF-Podcast bestens bedient. Unterdessen läuft das KI-Rennen weiter, und die Frage, ob mit ihrer Weiterentwicklung größter Schaden oder doch Nutzen verbunden sein wird, ist unschwer zu beantworten. (mis)
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
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