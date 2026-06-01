BRD zählt weltweit die drittmeisten Millionäre

Frankfurt am Main. Die Zahl der in Deutschland lebenden Menschen mit besonders hohem Privatvermögen ist 2025 um rund elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Ergebnis einer Befragung des Beratungsunternehmens Capgemini hervor. In der BRD gehörten im vergangenen Jahr demnach rund 1,78 Millionen Menschen der Gruppe der »High net worth individuals« an. Der Weltrangliste des Unternehmens zufolge landet die Bundesrepublik damit auf Platz drei. Laut dem »World Wealth Report« für das Jahr 2024 wuchs die Zahl der sehr vermögenden Menschen mit einem investierbaren Vermögen von mindestens 30 Millionen US-Dollar global mit einer Rate von 9,4 Prozent. (dpa/jW)

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