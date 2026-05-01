Jobmarkt so schlecht wie zur Coronazeit

Berlin. Der Arbeitsplatzabbau in der Industrie belastet die Aussichten für den deutschen Arbeitsmarkt. Der Beschäftigungsausblick sei daher so schwach wie seit der Coronapandemie ‌nicht mehr, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Mittwoch auf der Grundlage einer ‌monatlichen Umfrage bei den Arbeitsagenturen mit. Zwar sei die ​Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit im IAB-Arbeitsmarktbarometer im Mai um 0,1 auf 99,0 Punkte gestiegen. Der ‌Wert signalisiere damit aber weiter einen pessimistischen Ausblick. (Reuters/jW)

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