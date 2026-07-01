Carsten Burckhardt soll IG-BAU-Chef werden

Steinbach. Künftig soll Carsten Burckhardt die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) leiten. Diese Empfehlung hat der Beirat der Gewerkschaft in seiner Sitzung am 3. Juli in Steinbach bei Frankfurt am Main beschlossen. Derzeit ist Burckhardt stellvertretender Vorsitzender. Robert Feiger (63) tritt nach 19 Jahren Mitgliedschaft im Vorstand, davon 13 Jahre als Vorsitzender, nicht mehr an. Die bisherige Stellvertreterin Nicole Simons soll ihr Amt behalten. Ulrike Laux (66) scheidet nach 13 Jahren Mitgliedschaft im Bundesvorstand ebenfalls altersbedingt aus.

Der Gewerkschaftsbeirat ist das höchste Beschlussorgan zwischen den Gewerkschaftstagen. (jW)