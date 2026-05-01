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Lyrische Hausapotheke

Ihr alten und hochweisen Leut!

Von André Dahlmeyer

Quatscht allahliebst

Von Bukowski +

Dass »eure« Frauen

Abhanden gekommen

Seien, wow

gebe ich vor zu denken

Da kann ich ja gleich

Marx lesen, die

Dienstmagd schwängern

Mir mit einem Stolitschnaya

Den Rachen bestäuben

Bis Gott

Am Bahnhof Zoo

Für Klimpergeld

Steppt

Oder die Hunnen kommen

Meinetwegen

Geht aber gerade nicht

Bin abgelenkt

Mein Lieblingskolibri

Ist zurück und schlürft

Den Blütensaft des Mamón

Ihr nennt es Papaya

Der Duft der Großen Freiheit

Erlaubt keine Reeperbahn

Wer nicht vom Weg abkommt

Bleibt auf der Strecke

junge Welt

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Erschienen in der Ausgabe vom 21.05.2026, Seite 11, Feuilleton
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