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21.05.2026
- → Feuilleton
Ihr alten und hochweisen Leut!
Quatscht allahliebst
Von Bukowski +
Dass »eure« Frauen
Abhanden gekommen
Seien, wow
gebe ich vor zu denken
Da kann ich ja gleich
Marx lesen, die
Dienstmagd schwängern
Mir mit einem Stolitschnaya
Den Rachen bestäuben
Bis Gott
Am Bahnhof Zoo
Für Klimpergeld
Steppt
Oder die Hunnen kommen
Meinetwegen
Geht aber gerade nicht
Bin abgelenkt
Mein Lieblingskolibri
Ist zurück und schlürft
Den Blütensaft des Mamón
Ihr nennt es Papaya
Der Duft der Großen Freiheit
Erlaubt keine Reeperbahn
Wer nicht vom Weg abkommt
Bleibt auf der Strecke
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.
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