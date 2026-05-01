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»Hartmut König kommt«. Liederabend. Der bekannte Liedermacher aus der DDR hat ein Programm mit alten und neuen Songs zusammengestellt. Eintritt frei. Donnerstag, 21.5., 18 Uhr Ort: Ex-Sultanmarkt, Neustadt 26, Flensburg. Veranstalter: Initiative »Bundeswehr abschaffen« Flensburg

»Uwe Neumahr: Die Buchhandlung der Exilianten. Paris 1940«. Lesung. Adrienne Monnier und Sylvia Beach haben mit ihren Buchhandlungen über Jahrzehnte das literarische Leben in Paris geprägt, bis sich 1940 alles änderte mit der Besatzung durch die Nazifaschisten. Freitag, 22.5., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum, Schloss Rheinsberg 1, Rheinsberg

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»1. Christopher Street Day in Gütersloh«. Demonstration. Sonnabend, 23.5., 15 Uhr. Ort: Konrad-Adenauer-Platz, Gütersloh. Veranstalter: CSD Gütersloh

»Klassik-Jazz-Benefizkonzert für medico international und deren Hilfsprojekte in Gaza«. Mit exzellenten Musikerinnen und Musikern. Sonnabend, 23.5., 19 Uhr. Ort: Glockenkeller, Hindenburgstr. 43, Kernen-Stetten. Veranstalter: Allmende Stetten

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Erschienen in der Ausgabe vom 20.05.2026, Seite 14, Feuilleton
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