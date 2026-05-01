Tödlicher Luftangriff von Nigerias Militär

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Bauchi. Nigerias Militär hat nach Angaben von Amnesty International bei einem Luftangriff auf eine vermeintliche bewaffnete Gruppe im Bundesstaat Zamfara im Nordwesten des Landes mindestens 100 Menschen getötet. Unter den Toten seien viele Frauen und Mädchen, teilte die Menschenrechtsorganisation am Dienstag mit. Dutzende ‌Menschen würden in Krankenhäusern behandelt. Amnesty International forderte eine Untersuchung der Attacke, ‌bei der am Sonntag ein belebter Markt in der abgelegenen Ortschaft Tumfa im Bezirk Zurmi in Zamfara beschossen worden sei. Es ist bereits der ‌zweite Vorfall dieser Art innerhalb eines Monats. Im April waren bei einem ähnlichen ​Luftangriff auf einen Wochenmarkt in Jilli im Nordosten Nigerias rund 200 Zivilisten getötet worden. Dort kämpft die Armee seit Jahren gegen Dschihadisten. (Reuters/jW)

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