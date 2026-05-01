Nachschlag: Imperium im Taumeln

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Präzise seziert »GDFofficial« das gefährliche Schmierentheater zwischen Washington und Tel Aviv. Wie die israelische Führung einen Plan zur Liquidierung der iranischen Spitze schmiedete und Trump – entgegen Warnungen seiner eigenen Geheimdienste – ins Boot holte. Während Trump genozidale Drohungen ausstößt, zeigt die Realität an der Straße von Hormus die Grenzen imperialer Macht. Ein paar Drohnen genügen, um den Weltmarkt lahmzulegen und das Imperium ins Taumeln zu bringen. Erfrischend ist die Demontage des Mythos der »chirurgischen Kriegführung«: Das Regime in Teheran wurde nicht gestürzt, sondern radikalisiert; die »chirurgischen Schläge« haben lediglich die Hardliner gestärkt. Der antiimperialistische Unterton schwingt ganz von selbst mit, wenn man sieht, wie das US-Militär als verlängerter Arm Tel Avivs agiert und dabei kläglich versagt. Ein demaskierender Blick auf die »einzige Demokratie im Nahen Osten« und ihren senilen Gönner in Übersee, der das strukturelle Versagen eines Systems offenlegt, das mehr Geld verbrennt, als der Rest der Welt für Brot ausgibt. (dah)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

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