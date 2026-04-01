Nachschlag: Trump ohne Freunde

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Der US-Präsident verliert die Unterstützung für seine kriegerischen Abenteuer im Nahen Osten. Da ist sich der Orientalist Daniel Gerlach sicher. Bei Markus Lanz analysiert der Nahost­experte die Folgen des Iran-Krieges mit aller Deutlichkeit. Die Golfstaaten werden sich nicht mehr auf den Schutz der Amerikaner verlassen. Und die Unterstützung der Politik Israels werde in Frage gestellt, so Gerlach. Auch in Europa verändert der Krieg die Allianzen. Spanien, Frankreich und Italien hätten den USA die Nutzung ihrer Militärbasen für den Iran-Krieg verboten. Und Gerlach vermutet, dass auch die deutsche Regierung Trump kurz vor dem Ende des Ultimatums am Mittwoch »hinter den Kulissen« mitteilte, dass die Nutzung der US-Militärbasis Ramstein nicht zur Verfügung stünde, sollte die US-Armee den Iran komplett zerstören wollen, so wie es der US-Präsident am Dienstag angekündigt hatte. Die Angst vor einer neuen Wirtschaftskrise hätte selbst bei Merz zu einer Abkehr von der USA geführt, so der Insider Gerlach. (bk)