IMAGO/Landmark Media »Siehst du, gar nicht so schlimm, wenn man erst mal oben ist«

Durchs wilde Söderstan

Live von der Grünwalder Straße: Bayern hat während des Karfreitags seine Produktion an Södermemes in Glauben an den Christengott eingestellt und die Löwen haben für alle Beteiligten überraschend noch Restchancen auf den Aufstieg. Parallel zeigt der NDR Oben gegen Unten: Primus Osnabrück muss gegen Schlusslicht Schweinfurt ran. BRD 2026.

Fußball der Herren. Dritte Liga, 31. Spieltag: TSV 1860 München – SV Waldhof Mannheim. BR, Sa., 14 Uhr

Jenaer Träume

Live vom Ernst-Abbe-Sportfeld: Die Jenaerinnen haben bisher Chemie Leipzig, Union Berlin und den SC Sand aus dem Wettbewerb gekegelt. Mit Wolfsburg kommt nun der bislang schwerste Gegner nach Thüringen. Für die Stadt wäre ein Weiterkommen der größte Pokalerfolg im Frauenfußball, seit es der USV Jena 2010 bis ins Finale schaffte. Am Montag dann – nicht vom Öffentlich-Rechtlichen übertragen – muss die SGS Essen zum FC Bayern. BRD 2026.

Fußball der Frauen. DFB-Pokal, Halbfinale: FC Carl Zeiss Jena – VfL Wolfsburg. Das Erste, So., 16.05 Uhr

Ver-Messung der Welt

Grausamer Verdacht: War Daniel Kehlmann Ghostwriter? F 2021.

Wer schrieb die Bibel? Die Geheimnisse des Qumran-Codes. ZDF Info, So., 19.30 Uhr

Die Breitseite des Lebens

»Jeder nur ein Kreuz!« GB 1979.

Das Leben des Brian. RTL 2, So., 20.15 Uhr

Einarbeitung

Konnte bislang Edward Bergers Film »Konklave« (2024) nicht zu Ende schauen und weiß daher nicht ganz, wie’s im Vatikan abläuft: Robert Francis Prevost, der 267. Bischof von Rom. BRD 2026.

Leo XIV. Ein Papst sucht seinen Kurs. Arte, So., 23.30 Uhr

Runde Sache

Der Montréal-Style-Bagel ist das Weggericht der Wahl in Québec. Insofern Ihre jedes Jahr buckliger werdende Verwandtschaft seit Freitag bei Ihnen anliegt wie der böhmische Nebel, dann finden Sie hier neben der Geschichte des belegten Hefeteigrings jüdischer Provenienz auch ein hübsches Rezept, mit dem Sie Ihrer Sippe ein leckeres Lochbrot auf die Hand zaubern können, damit sich diese endlich verdünnisiert. F 2026.

Küchen der Welt. Kanada: Bagel. Arte, Mo., 11.55 Uhr