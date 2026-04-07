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Aus: Ausgabe vom 07.04.2026, Seite 4 / Inland

Wolf nach Attacke auf Frau wieder frei

Hamburg. Der in Hamburg eingefangene Wolf ist eine Woche nach dem blutigen Angriff auf eine Frau wieder frei. Das männliche Jungtier sei mit einem Sender ausgestattet und am Ostersonntag wieder ausgewildert worden, teilte die Umweltbehörde mit. (dpa/jW)

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