Aus: Ausgabe vom 07.04.2026, Seite 4 / Inland
Wolf nach Attacke auf Frau wieder frei
Hamburg. Der in Hamburg eingefangene Wolf ist eine Woche nach dem blutigen Angriff auf eine Frau wieder frei. Das männliche Jungtier sei mit einem Sender ausgestattet und am Ostersonntag wieder ausgewildert worden, teilte die Umweltbehörde mit. (dpa/jW)
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