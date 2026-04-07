22jähriger stirbt nach Polizeischüssen

Saarbrücken. Nachdem die Polizei bei einer Verfolgungsfahrt in Saarbrücken in der Nacht zum Ostersonntag Schüsse abgefeuert hat, ist der 22jähriger Fahrer tot. Sein 19jähriger Beifahrer und eine Beamtin wurden verletzt. Gegen ein Uhr nachts war es nach Angaben der Staatsanwaltschaft zu einer Verfolgungsfahrt gekommen. Zuvor soll sich ein »Fahrzeug einer polizeilichen Kontrolle entzogen haben«. In einer Sackgasse soll das Auto gewendet haben. Dabei sei eine Polizeibeamtin verletzt worden. »Anschließend sollen auf das verfolgte und erneut flüchtende Fahrzeug Schüsse abgegeben worden sein. Darauf soll das Fahrzeug zum Stehen gekommen sein«, schrieb die Staatsanwaltschaft. Sie teilte nicht mit, warum das Auto oder die Insassen kontrolliert werden sollten. (dpa/jW)