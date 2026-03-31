Trump-Personenkult am Flughafen

Palm Beach. Der Gouverneur des US-Bundesstaats Florida, Ron DeSantis, hat am Montag (Ortszeit) ein Gesetz zur Umbenennung des Palm Beach International Airport in »President Donald J. Trump International Airport« unterzeichnet. Die Änderung soll am 1. Juli in Kraft treten, sie bedarf noch der Genehmigung durch die US-Luftfahrtbehörde FAA. Die Maßnahme kostet rund fünf Millionen Dollar. Die Kultureinrichtung Kennedy Center in Washington hat bereits Trumps Namen bekommen. (dpa/jW)