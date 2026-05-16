Trump macht Kasse mit US-Konzernen

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Washington. US-Präsident Donald Trump ist im ersten Quartal 2026 in Finanztransaktionen mit US-Konzernen im Gesamtwert von mehreren hundert Millionen Dollar verwickelt gewesen. Am Donnerstag veröffentlichte Angaben des Office of Government Ethics führen den Kauf von Wertpapieren von Big-Tech-Firmen wie Amazon, Apple und Microsoft auf, vom Chiphersteller Nvidia und Flugzeughersteller Boeing. Für jedes der Unternehmen liege die Höhe der Transaktionen zwischen einer Million Dollar (etwa 860.000 Euro) und fünf Millionen Dollar (etwa 4,3 Millionen Euro). Insgesamt wurden von Januar bis März mehr als 2300 Käufe verzeichnet. (AFP/jW)

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