Energieintensive Industrie schrumpft

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Wiesbaden. Die energieintensiven Industriezweige in Deutschland – Hersteller etwa von Zement, Glas oder Papier – haben wegen höherer Kosten in den vergangenen vier Jahren die Produktion stark zurückgefahren und Zehntausende Jobs gestrichen. Von Februar 2022 bis März 2026 schrumpfte die Produktion um 15,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Die Zahl der Beschäftigten sank um 6,3 Prozent oder 53.300. (AFP/jW)

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