Schwäbische Firma arbeitet mit Toyota

Kirchheim/Teck. Toyota will bei dem Brennstoffzellenhersteller Cellcentric einsteigen. Cellcentric ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck und Volvo mit Sitz in Kirchheim unter Teck bei Stuttgart. Die Unternehmen hätten eine unverbindliche Vereinbarung zur Kooperation unterzeichnet und beabsichtigten, künftig als gleichberechtigte Anteilseigner zusammenzuarbeiten, hieß es in einer MItteilung der Unternehmen. (dpa/jW)