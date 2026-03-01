Iran: Ausweitung des Krieges auf Meerenge Bab al-Mandab möglich
Teheran. Der Iran könnte eine neue Front an der Meerenge Bab al-Mandab eröffnen, sollten Angriffe der USA und Israels auf iranisches Festland oder vorgelagerte Inseln erfolgen. Das meldete am Mittwoch die iranische Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Militärvertreter. Die strategisch wichtige Wasserstraße verbindet das Rote Meer mit dem Golf von Aden und ist eine der wichtigsten Routen für den weltweiten Seehandel. Das östliche Ufer der Meerenge gehört zum Jemen. Die mit dem Iran verbündeten Ansarollah im Jemen haben bereits mehrfach Frachter und Tanker in den Gewässern angegriffen. Damit wollte die de-facto-Regierung des Landes vor allem Israel treffen, um dessen Kriegführung gegen die Palästinenser zu stören. (Reuters/jW)
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