Regierungsbildung in Lettland beauftragt

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Riga. In Lettland soll nach dem Rücktritt von Regierungschefin Evika Siliņa der konservative Oppositionspolitiker Andris Kulbergs eine neue Regierung bilden. Präsident Edgars Rinkēvičs beauftragte Kulbergs am Sonnabend mit der Zusammenstellung einer neuen Koalition bis zu den Parlamentswahlen im Oktober. Er habe zuvor Vertreter aller im Parlament vertretenen Parteien getroffen, erklärte Rinkēvičs. Siliņa hatte am Donnerstag ihren Rücktritt erklärt, nachdem ihre Koalition im Streit über den Umgang mit ukrainischen Drohnen in Lettland zerbrochen war. Die linksgerichteten Progressiven hatten die Koalition verlassen, nachdem Siliņa den Rücktritt von Verteidigungsminister Andris Sprūds herbeigeführt hatte. Sprūds gehört den Progressiven an. (AFP/jW)

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