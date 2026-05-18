Angriffe Riads und Abu Dhabis im Iran-Krieg

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Teheran. Im Krieg der USA und Israels gegen Iran haben sich die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Saudi-Arabien »­aktiv« an den Angriffen beteiligt. Dies bestätigten westliche Diplomaten und arabische Sicherheitskreise der dpa, wie die Agentur am Sonntag meldete. Saudi-Arabiens Luftwaffe habe im März und April iranische Ziele angegriffen, die VAE hätten einen Angriff im April durchgeführt, hieß es. Eine gut informierte Quelle in Teheran bestätigte einen Angriff der Emirate in Irans Süden. Laut Wall Street Journal griffen die VAE die iranische Insel Lavan an und trafen dort eine Raffinerie – kurz vor Verkündung der Waffenruhe im April. Die Emirate sollen sich dabei mit den USA und Israel abgestimmt und – ohne Erfolg – versucht haben, weitere Golfländer wie Katar, Bahrain und Kuwait für gemeinsame Angriffe zu gewinnen. (dpa/jW)

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